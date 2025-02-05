東邦化学工業が後場に上げ幅を拡大し、昨年来高値を更新した。５日午後２時、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の売上高予想は５２５億円から５３２億円（前期比５．１％増）、最終利益予想は１２億円から１３億８０００万円（同２．５倍）に引き上げた。配当予想の増額修正も公表しており、評価されたようだ。 ４～１２月期は半導体市況の回復