「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後１時現在でホンダが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ５日の東証プライム市場で、ホンダが続伸。ホンダと日産自動車による経営統合が破談となる可能性が浮上した、と５日に複数のメディアが報じた。ホンダは日産自に対して子会社化を打診したが、日産自は強く反発しており統合協議そのものが打ち切りとなることもあり得る状況だという。両社