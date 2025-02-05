「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、リプロセルが「買い予想数上昇」で１位となっている。 ３日の取引終了後、リプロセルの臨床用ｉＰＳ細胞を用いて米バイオベンチャーのガメト社が開発中の卵子体外成熟技術「Ｆｅｒｔｉｌｏ」について、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）からＩＮＤ（治験届出）クリアランスを取得したと発表した。「Ｆｅｒｔｉｌｏ」は、リプロセルの臨床