日産自動車は売買停止となっている。東京証券取引所はこの日、同社株の売買を午後２時４９分から停止すると発表した。経営統合の中止に関する報道の真偽などの確認のため。 日本経済新聞電子版はこの日午後２時４０分ごろ、「日産自動車がホンダとの経営統合に向けた基本合意書（ＭＯＵ）を撤回する方針を固めた」と報じた。これを受け日産自株は後場マイナス圏に沈んでいた。 出所：MINKABU PRESS