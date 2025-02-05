午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９３７、値下がり銘柄数は６５１、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、その他製品、海運など。値下がりで目立つのは医薬品、空運、陸運、食料品など。 出所：MINKABU PRESS