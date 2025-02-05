荒川化学工業 [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は9.4億円の黒字(前年同期は15億円の赤字)に浮上し、通期計画の12億円に対する進捗率は78.8％に達したものの、5年平均の82.1％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は2.5億円の黒字(前年同期は9億円の赤字)に浮上する計算にな