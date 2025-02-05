バレンタインデーが近づき、今年はどんなお菓子をプレゼントしようか、悩んでいる人も多いはず。【写真】焼き菓子のバリエーションがより豊富にそんななか、古の歌人が和歌に込めた情感を高い技術力でお菓子として表現する京都のパティスリー＆チョコレートブランド「RAU」がリニューアルオープンし、新たなスイーツを展開している。本記事では「RAU」と、「RAU」のシェフショコラティエール・高木幸世さんによるスイーツブランド