木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。娘でモデルのKoki,（「o」はマクロン付きが正式表記）の22歳の誕生日を祝福した。 【画像】木村拓哉とKoki,＆Cocomiの父娘ショット（全6枚）／Koki,と工藤静香の母娘ショット／Koki,とCocomiの姉妹ショット 木村は2月5日に日付けが変わってほどなくして、木村とKoki,が寄り添い笑顔を見せる2ショットに「happy birthday 22nd」とメッセージを添えた。 また工