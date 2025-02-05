【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■GENERATIONSメンバーそれぞれプロデュースした楽曲を6ヵ月連続でリリースしていく企画『PRODUCE 6IX COLORS』の第一弾！ GENERATIONSのメンバーそれぞれがプロデュースした楽曲を2月から6ヵ月連続でリリースしていく企画『PRODUCE 6IX COLORS』がスタート。その第一弾としてGENERATIONSのパフォーマー、中務裕太がプロデュ&#12