各種家電およびパソコン（PC）関連などを扱うLGエレクトロニクス・ジャパン（東京都）は、モバイルノートPC「LG gram」シリーズで日本初投入だという「LG gram Book」など2モデルを2025年2月6日から発売する。エントリーモデル「Z90RU」も同時発売「LG gram Book」は、手になじむラウンドエッジデザインを採用し、万一落とした際でも衝撃を分散し、故障のリスクを軽減するという。傷や指紋などが目立ちにくいマットな表面処理を施