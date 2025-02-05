働き手のリスキリング（学び直し）を巡り、パートや契約社員といった非正規労働者に対する企業や国の取り組みが遅れている。技能向上を目的とした研修やセミナーの実施率は、正社員の半分以下。厚生労働省は今年度、非正規に特化した職業訓練コースを新設し、改善に乗り出した。（中村俊平）ＩＴスキル学び転職長野県岡谷市の花岡香奈さん（３４）が学び直しを決意したきっかけは、コロナ禍だった。介護施設でパートとして働き