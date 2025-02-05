ＵＳＡＩＤが一部資金を提供するケニア農村部の給水施設/Paul Pekke（ＣＮＮ）食料配布が止まり、保健医療サービスも救命措置も、資金調達の手段がなくなったためにストップした。米支援機関職員は、トランプ政権が対外援助を凍結し、国際開発局（ＵＳＡＩＤ）の閉鎖を打ち出した影響だと訴えている。「援助を受けている人々にとっては生死にかかわる」とあるＵＳＡＩＤ職員は言う。別のＵＳＡＩＤ職員は、パートナー機関が大きな