5日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、3月23日（日）に武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されるSVリーグ男子第20節東レアローズ静岡戦GAME2のゲストとして、タレントの福尾誠さんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 福尾さんは、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」の第12代体操のお兄さんとして2019年4月より4年間活動