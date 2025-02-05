大雪による影響で、熊本県内の九州自動車道・南九州西回り自動車道・九州横断自動車道・国道（221号・267号・268号）の一部が通行止めとなっています。 【写真を見る】通行止めが発生している熊本・水俣市内の様子（2月5日午前11:50ごろ） ＜最終更新：2月5日午後5時＞ 【九州自動車道】 八代IC（熊本）～えびのIC（宮崎）《上下》 【南九州西回り自動車道】 八代JCT～日奈久IC《上下》 【九州中央自動車道