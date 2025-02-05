5日の衆院予算委員会で、防衛省の「制服組」（自衛官）の答弁を求めるかどうかをめぐり、安住淳予算委員長（立憲民主党）が質問者の議員の発言を注意する場面があった。注意を受けたのは自衛官出身で、国民民主党の橋本幹彦氏。橋本氏は委員会に先立ち、政府参考人として陸上自衛隊の教育訓練研究本部長、海自の幹部学校長ら自衛隊幹部の出席を要望。だが、理事会では認められなかったため、橋本氏は委員会の質疑で、「（出席