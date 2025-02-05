市職員への威圧的な言動がパワハラと認定され、市議会から不信任決議を受けた秋田県鹿角市の関厚市長（70）が5日、市議会を解散すると発表した。記者会見した関市長は「来年度予算案を審議できなかったことなども踏まえ、議会の対応を問いたい」と話した。再度の不信任決議が成立した場合の市長選出馬については、「選挙結果も踏まえて考えたい」と明言しなかった。【写真】「2億3千万円取ってこいよ」「お前の退職金をなくして