元ものまねタレントのおかもとまりさんが2025年2月5日にブログを更新し、「息子が可哀想」というネットの声に対して反論した。「実際に家庭の中身を見ていないのに」おかもとさんは2015年に音楽プロデューサーのnaoさんと結婚して第一子をもうけるも、2018年に離婚。その後、2023年12月に実業家の与儀大介さんと再婚したが、2024年10月に離婚し、現在は新恋人の存在を公表している。おかもとさんは5日に「反論」と題したブグ記事を