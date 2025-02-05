メジャー殿堂入り後、日本でのイベント登壇は初米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏が5日、都内で行われたワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」の新商品発表会に登場した。殿堂入り後、日本でのイベント登壇は初。会見のラストにはイチロー氏の“6人分身”が実現するシーンもあった。イチロー氏は、アドバイザリーパートナ