英国の人気コメディアンのジャック・ホワイトホールは、かつてヘンリー王子と「かなり親しい友人」だったというが、２０１６年に元女優のメーガン妃と交際をしてから連絡が取れなくなってしまったという。 【写真】ヘンリー王子に捨てられた!?ジャック・ホワイトホール ノヴァ１００のラジオ番組に出演した際、ジャックはこう明かした。「過去にロイヤルファミリーと付き合いがあったこ