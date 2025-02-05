警察と消防によりますと、5日午後2時すぎ、福岡市早良区南庄で「5階建ての建物で1階の部屋から火が出ている」と近くの人から119番通報がありました。 火が出たのは室見団地の一室で、消火活動が続いています。通報からおよそ30分後、火はほぼ消し止められました。 この火事で、2人が病院に搬送されたということです。詳しい容体は分かっていません。