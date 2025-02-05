W大阪に、春爛漫な気分を満喫できる「お花見メニュー」が登場。抹茶とともに楽しむお花見弁当風の桜アフタヌーンティーや桜の鉄板焼メニュー、桜カクテルなどが期間限定で楽しめます！ W大阪「お花見メニュー」  期間：2025年2月17日（月）〜4月15日（土）まで順次予約：電話 06-6484-5812（レストラン予約）、E-mail  w.osaka.restaurantreservations@whotels.com ラグジュアリー・ライフスタイル