セント レジス ホテル 大阪が、麗らかな春を満喫する「スプリングプロモーション2025」を展開。優美な桜香るスイーツ＆セイヴォリーが愉しめるアフタヌーンティーや、春の味覚で彩るディナーコースなどを館内施設にて楽しめます☆ セント レジス ホテル 大阪「スプリングプロモーション2025」   開催期間：2025年3月1日（土）より順次予約・問い合わせ：セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-565