女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は６日に、第８９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘアサロンヨネダで、結（橋本環奈）がＮＳＴ（栄養サポートチーム）で働いていると愛子（麻生久美子）から聞いた佐久間美佐江（キムラ緑子）たちは、ＮＳＴなんて初めて聞いたと言う。テーラーの高橋要蔵（内場勝則）にいたっては、お笑いの