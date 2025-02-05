会員制量販店の「コストコ」が3日、5月1日から年会費を引き上げると発表した。引き上げの理由について、サービス維持のためと説明している。一方、サブスクの値上げも相次いでいて、家計への負担増に解約検討の動きも見られた。「商品とサービスの質向上のため」コストコが年会費改定へ「コストコ」は、「圧倒的な安さ」と「大容量」が魅力で、行ったことがあるという方も多いと思う。そんなコストコで、新たな動きがあった。4日の