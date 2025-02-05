オリックスは5日、働きながら子育てに奮闘する家族の日常をテーマにした「働くパパママ川柳」の募集を始めた。今年で9回目。3月6日までインターネットやはがきで受け付ける。入賞作は5月中旬に発表する。仕事や家族との向き合い方を前向きに考えるきっかけづくりとして、2017年に始めた。感謝の気持ちや笑い話、愚痴などを五七五で表現する。応募する人の既婚や未婚、年齢、子どもの有無は問わない。大賞には賞金20万円と、