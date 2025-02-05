東北電力によりますと5日午後2時40分現在、潟上市天王でおよそ100軒が氷雪の影響で停電しているということです。復旧は午後4時ごろの見通しです。また、男鹿市男鹿中浜間口でも、およそ60軒が停電しているということです。この地区の停電の原因は調査中で、復旧のめどについてはわかっていません。最新の情報は東北電力のホームページなどで確認をお願いします。