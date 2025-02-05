J1セレッソ大阪が、昨年に続いて大阪府住吉区にある住吉大社で必勝祈願を行った。クラブの公式SNSでは、その様子を収めた写真も公開され、4月から代表取締役会長に就任することが決まった森島寛晃社長が玉串を捧げる姿も投稿された。他にもクラブは、必勝と書かれた巨大な絵馬に選手一人ひとりが抱負を記入する様子を切り取ったフォトも掲載。元日本代表の香川真司は「成長」という言葉を選び、書き記した。香川は成長と書いた理由