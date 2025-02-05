（写真：つのだよしお／アフロ）黙示録後のホラー映画『ア・クワイエット・プレイス』では、生存者たちは完全に静かになることで、鋭い聴覚を持つ盲目のエイリアンの侵略から逃れようとする。ドナルド・トランプのホワイトハウス復帰に直面している今日の日本も、怪物の注目を避けようと同じ戦略を試みている。「レーダーから外れることは、我々にとって最善の戦略だ」と、東アジアの国際政治に詳しい東京大学の佐橋亮氏は言う。日