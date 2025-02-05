日本列島付近は、冬型の気圧配置が続き厳しい寒気が流れ込む見込みです。冬型の気圧配置は、強弱をくり返しながら9日(日)ぐらいまで続きそうです。西日本から北日本の日本海側では土日にかけて大雪や大荒れの天気になるおそれがあります。8日(土)午前9時の予想天気図ですが、冬型の気圧配置になっています。6日(木)や7日(金)に比べ日本海での等圧線の間隔は小さくなりそうで、土日も荒れる天気になりそうです。6日からの雪と風の予