気象台は、午後2時51分に、波浪警報を三宅村、御蔵島村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・三宅村、御蔵島村に発表小笠原諸島では5日夜のはじめ頃まで、伊豆諸島南部では6日明け方まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三宅村□波浪警報【発表】5日夜のはじめ頃から6日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■御蔵島村□波浪警報【発表】5日夜のはじめ頃から6日明け方にかけて警