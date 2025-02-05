資源エネルギー庁によりますと、2月3日時点のレギュラーガソリンの全国の平均小売価格は1リットルあたり184円60銭で、前の週から50銭下がりましたが、引き続き高値水準となっています。都道府県別の店頭価格は以下のようになっています。【図で見る】約4割は税金 ガソリン価格の暫定税率その内訳は？※価格はすべて2月3日調査のもの（資源エネルギー庁より）レギュラーガソリン店頭価格都道府県別一覧（円/リットル）北 海