アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、補強なしに終わった今冬の移籍市場を振り返った。4日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。イングランド代表MFブカヨ・サカ、同DFベン・ホワイト、ブラジル代表FWガブリエウ・ジェズス、日本代表DF冨安健洋らが離脱していたことから、今冬の移籍市場で補強に動く可能性が指摘されていた。特に攻撃的な選手の獲得を画策し、アストン・ヴィラに所属するイングランド代表FWオリー・