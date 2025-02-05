[ベンガルール ５日ロイター] - Ｓ＆Ｐグローバルがまとめた１月のＨＳＢＣインド・サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）確報値は５６．５と、約２年ぶりの低水準だった。需要が鈍化した。ただ好不況の分かれ目である５０を依然大幅に上回っており、雇用も急ピッチで拡大した。速報値は５６．８、２０２４年１２月は５９．３だった。ＨＳＢＣのインド担当チーフエコノミスト、プランジュル・バンダリ氏は「企業活動と新