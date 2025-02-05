高円宮家の長女、承子さまは5日、東京都文京区の東京ドームシティプリズムホールで、「世界らん展2025―花と緑の祭典」開会式に出席した。「世界らん展２０２５」開会式であいさつする、高円宮家の長女承子さま=2025年2月5日午前10時8分、東京都文京区、代表撮影あいさつに立った承子さまは、自身も訪れたことがある北海道・礼文島のみに分布する「レブンアツモリソウ」の特別展示があることを紹介。同島でも生態系が崩れ、レ