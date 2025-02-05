去年10月、60代の女性に対し、わいせつな文書や写真を送付したとして、大分市内の65歳の男が逮捕されました。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、大分市津守の団体職員の男（65）です。 男は去年10月11日から16日頃までの間、恋愛感情を満たすため２回にわたり、大分市内のパート従業員の60代女性の自宅に、わいせつな文書や写真を入れた手紙を送付した疑いが持たれています。 女性からの相談を受