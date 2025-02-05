トヨタ自動車は5日、電気自動車（EV）を開発・生産する新工場を、中国・上海に建設すると発表した。早ければ2027年ごろに稼働し、年間約10万台の生産を目指す。トヨタ単独で、EVとEV用の電池を開発・生産する子会社を設立する。新工場では、レクサスブランドのEVを生産する。稼働時点では、約1千人の新規雇用を計画しているという。日本メーカーが単独で中国に工場をつくるのは初めてという。中国市場では、EVを優遇する政策