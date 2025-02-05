柔道女子５２キロ級で東京五輪金メダルの阿部詩（パーク２４）が?再出発?だ。グランドスラム・バクー大会（１４日開幕、アゼルバイジャン）に出場する阿部は５日、オンラインで報道陣の取材に対応。パリ五輪以来の実戦を前に「大きなケガもなく、コンディションもいい。今回は世界選手権に向けて優勝しないといけない大会。一つひとつ勝ち切ることが目標。緊張すると思うが、いつも通りの阿部詩をみなさんにお見せできたら」と