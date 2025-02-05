【モデルプレス＝2025/02/05】TBSの近藤夏子アナウンサーが3日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、注目が寄せられている。【写真】TBS近藤夏子アナ「お店レベル」と話題の手料理◆近藤夏子アナ、手料理披露近藤アナは「母を家に招きランチ」と添え、写真を投稿。「煮物パラダイスでひじき、卯の花、大根と鶏肉。私はどうやら煮るのが好きらしい」「他には、ブロッコリーと卵の柚子胡椒マヨサラダ、トマトの卵炒め、きのこポ