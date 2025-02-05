トヨタの電動化戦略の進捗状況は？2025年2月5日にトヨタは、電動戦略に関する2つの内容として「米国ノースカロライナ州での車載用電池工場稼働開始」と「中国上海市にバッテリーEV・電池の開発・生産会社を設立」を発表しました。トヨタの電動化戦略における2つの発表とは「米国ノースカロライナ州での車載用電池工場稼働開始」に関しては、Toyota Battery Manufacturing, North Carolina（以下、TBMNC）に関する発表です。【画