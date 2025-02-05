高松市で開かれた若い世代に広がる市販薬の過剰摂取についての講演会 若い世代に広がる市販薬の過剰摂取「オーバードーズ」についての講演会が2日、高松市で開かれました。 香川県精神保健福祉センターが開いたもので、医療や福祉、教育関係者ら約200人が参加しました。 講師を務めたのは、依存症や自傷行為に詳しい精神科医の松本俊彦さんです。 薬物依存症で治療を受けた10代の患者が