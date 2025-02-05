【シンデレラ】 発売日・価格：未定 海外のホビーメーカー「HobbySakura」は、フィギュア「シンデレラ」の画像を公開している。発売日と価格は共に未定。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」よりオールドテイルズ部隊所属のニケ「シンデレラ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。 今回同社公式Xアカウントにて本製品の画像