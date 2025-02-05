◇NBAレイカーズ122ー97クリッパーズ（2025年2月4日インテュイット・ドーム）NBAレイカーズは、4日（日本時間5日）に敵地でクリッパーズと対戦。レブロン・ジェームズ（40）がチーム最多26得点8リバウンド9アシストとトリプルダブル級の活躍でLA対決を制して、敵地6連戦を3連勝で締めくくった。敵地6連戦の最終戦でLA対決に臨んだレイカーズ。そしてチームの大黒柱だったアンソニー・デイビスをトレードで放出後、最初の