阪神のドラフト１位・伊原陵人投手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝とドラフト３位・木下里都投手（２４）＝ＫＭＧホールディングス＝がキャンプ休日の５日、道の駅ぎのざで手作りアロマ体験を行った。数種類の香りを試して好きなものを選び、調合。２人は「いい匂い！」などと楽しみながらオリジナルアロマをつくった。春季キャンプ宜野座組での新人選手は２人だけ。伊原は「今は木下と２人ですけど、お互いいい刺激をし合いながら