Image: Hyakuseki こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日のように使うスマホスタンド。でも、見たい位置に設置できない、ガタガタして不安定、反射して画面が見にくい…など、ちょっとした不満は尽きないものです。そんな声に応えて誕生したのが、次世代スマホスタンド「D1」。マグネットと真空吸着を組み合わせた2WAY吸着システム採用で、様々