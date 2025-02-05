台湾の女優「大S」ことバービィー・スー（徐熙媛）さん（48）が日本を旅行中に死去したことを受け、同じく台湾の女優で親交のあったリン・チーリン（林志玲）が2度、哀悼の意を示した。台湾メディアの聯合新聞網が伝えた。バービィー・スーさんの訃報を受け、リン・チーリンはマネージャーを通じて「大Sがこの世を去ったことに驚きと無念さでいっぱいです。彼女は独特な気質と才能で、私たちと数えきれない時間を過ごしてくれまし