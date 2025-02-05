ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は5日、今春に期間限定で開催する『ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025』の内容を発表した。【画像】『レッツ・ロック！』クロミも超ロックなステージに今年のイースター・イベントは「“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、“宝もの”級の家族の思い出がつくれる場所として、数々の最新エンターテイメントに加え、“かわいい”に全身染まり、日常吹き