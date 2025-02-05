弁護士の八代英輝氏（60）が5日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（FMH）株主の米投資ファンド、ダルトン・インベストメンツが3度目の書簡で日枝久取締役相談役（87）の辞任を要求したことについてコメントした。番組司会を担当する恵俊彰（60）から「八代さん、どう感じました、今回」と問われた八代氏は「ダルトンがどこから情報を得て、日枝氏の体制を