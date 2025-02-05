サントリーは2月5日、ノンアルコール飲料戦略説明会を開催。2025年4月より、ビールテイスト飲料「オールフリー」をリニューアルするとともに、サワーテイスト飲料「オールフリー クリア」を発売すると発表した。「オールフリー」リニューアルのコンセプトは「お酒っぽさを感じさせない潔さとビールテイストらしい品質感の両立」。原料配合の見直しによって味わいに厚みやコクを加え、ビールのような味わいを強化した。デザインも、