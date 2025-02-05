米専門テレビ局「ＭＬＢネットワーク」は４日（日本時間５日）、今季のＭＬＢトップ１００選手のカウントダウン企画で８０〜６１位を発表し、日本人３選手がランクインした。７３位はカブス・鈴木誠也外野手（３０）。渡米３年目の昨季は１３２試合で打率２割８分３厘、２１本塁打、７３打点。日本人右打者では初の２年連続２０発を放ち、１６盗塁もメジャー最多。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）・８４８を記録した。ＤＨでの出場も