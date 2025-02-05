アジア株上海株の下げ限定的中国側が歩み寄る可能性、米中首脳電話会議に期待 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 20616.59（-173.37-0.83%） 中国上海総合指数 3238.85（-11.75-0.36%） 台湾加権指数 23204.35（+410.39+1.80%） 韓国総合株価指数 2509.48（+27.79+1.12%） 豪ＡＳＸ２００指数 8417.10（+43.13+0.52%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78472.19（-111.62-0.14%）